Специалисты не нашли превышения вредных веществ около свалки на Московском шоссе Происшествия

Фото: пресс-служба межрегионального управления Росприроднадзора

Превышений ПДК у полыхающей свалки на Московском шоссе нет, сообщили НИА «Нижний Новгород» в региональном Роспотребнадзоре.

Информация о пожаре на свалке поступила в минувшее воскресенье. К 20 января площадь возгорания выросла до 200 кв. метров. По последним данным, возгорание почти ликвидировано.

Вероятная причина пожара — поджог, а точная станет известна по результатам экспертизы, которую проводят специалисты МЧС. По данным НИА «Нижний Новгород» уголовное дело пока не возбуждено. Вместе с тем, в случившемся разбирается Росприроднадзор.