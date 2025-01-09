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Происшествия

Специалисты не нашли превышения вредных веществ около свалки на Московском шоссе

22 января 2025 15:42  [84] Происшествия

Фото: пресс-служба межрегионального управления Росприроднадзора

Превышений ПДК у полыхающей свалки на Московском шоссе нет, сообщили НИА «Нижний Новгород» в региональном Роспотребнадзоре.

Информация о пожаре на свалке поступила в минувшее воскресенье. К 20 января площадь возгорания выросла до 200 кв. метров. По последним данным, возгорание почти ликвидировано.

Вероятная причина пожара — поджог, а точная станет известна по результатам экспертизы, которую проводят специалисты МЧС. По данным НИА «Нижний Новгород» уголовное дело пока не возбуждено. Вместе с тем, в случившемся разбирается Росприроднадзор.

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Теги:
Пожар Роспотребнадзор Свалки
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