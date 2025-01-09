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Спорт

Глава ЦУРС Гафуров рассказал о стратегии развития нижегородских спортклубов

22 января 2025 17:04  [93] Спорт

У всех ведущих спортивных клубов Нижегородской области утверждена стратегия развития. Об этом на заседании комитета по социальным вопросам ЗСНО 22 января рассказал генеральный директор АНО "Центр управления и развития спорта Нижегородской области" (ЦУРС) Максим Гафуров, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

По его словам, при утверждении стратегии решалось одновременно две задачи: это, собственно, спортивные задачи, а также социальные. В зоне внимания ЦУРС ХК "Торпедо", ФК "Пари НН", БК "НН", ПКМФ "Торпедо", "Старт", ВК "АСК", а также дзержинский "Химик".

Максим Гафуров подчеркнул, что ЦУРС со своей стороны, будет оказывать содействие переходу клубов на более высокий уровень для достижения спортивных результатов.

Отвечая на вопросы депутатов об ответственности клубов, Максим Гафуров заметил, что "наказывать у нас все любят". Вместе с тем, он напомнил про показатели KPI, эффективность и соразмерность расходования средств, а также уже принятые решения по стратегии развития ряда спортивных команд, в том числе, по сокращению трат.

Гендиректор ЦУРС также напомнил, что наряду с бюджетным финансированием в клубах заметна и доля частных инвестиций. В ближайшие годы запланировано развитие спортивной инфраструктуры, привлечение именитых спортсменов и тренеров для работы с нижегородскими воспитанниками.

Депутат Василий Суханов отметил, что после создания ЦУРС всем руководителям спортивных клубов региона работать стало легче.

"Бюджеты клубов становятся прозрачными, это государственная форма регулирования профессионального спорта", - добавил он.

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Теги:
Максим Гафуров Спорт
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