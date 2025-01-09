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Общество

Поддержка природы: Транснефть-Верхняя Волга помогает сохранить зубров и реки

22 января 2025 16:04  [39] Общество

Фото: Служба общественных коммуникаций АО "Транснефть-Верхняя Волга"

АО "Транснефть–Верхняя Волга" подвело итоги реализации комплекса мероприятий в области экологической безопасности и рационального природопользования в 2024 году. На производственных объектах выполнено 33,3 тыс. анализов проб сточных, природных и питьевых вод, а также воздуха, в том числе, силами собственных эколого-аналитических лабораторий – 23,5 тыс.

Экологический мониторинг проводился в зонах функционирования производственных объектов компании в 14 регионах Центрального, Приволжского и Северо-Западного федеральных округов.

Результаты исследований подтверждали, что производственные объекты функционируют в соответствии с требованиями экологической безопасности и не оказывают негативного воздействия на окружающую среду. Мониторинг осуществлялся по утвержденным планам-графикам в соответствии с программами производственного экологического контроля.

В рамках искусственного воспроизводства водных биоресурсов в минувшем году проводилась работа по зарыблению рек и водохранилищ в регионах присутствия объектов акционерного общества. В общей сложности в реки Оку и Волгу в регионах присутствия предприятия выпущено более 37 тыс. мальков стерляди. Стерлядь относится к ценным породам рыб и с 90-х годов в Волжском бассейне находится под угрозой исчезновения. Отдельные естественные популяции этого вида даже занесены в Красную книгу России. Места выпуска определялись специалистами территориальных управлений Федерального агентства по рыболовству в целях сохранения биологического разнообразия и обеспечения условий для быстрой адаптации рыбы.

В 2024 году АО "Транснефть-Верхняя Волга" отмечено благодарностью национального парка "Мещера" за поддержку проекта по восстановлению популяции европейского зубра. Нефтетранспортное предприятие оказывает помощь национальному парку с 2014 года. За это время численность зубров вольной популяции федерального заказника "Муромский", находящегося под управлением национального парка, выросла более чем в три раза. В рамках корпоративной благотворительной программы предприятие выделяет средства на развитие инфраструктуры особо охраняемых природных территорий и подкормку зубров. 

Охрана окружающей среды – один из приоритетов АО "Транснефть–Верхняя Волга". В 2024 году компания в очередной раз подтвердила результативность действующей на предприятии системы экологического менеджмента.

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Теги:
Транснефть-Верхняя Волга
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