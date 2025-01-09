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Культура и отдых

Выставка "АРТ МИР" откроется на Нижегородской ярмарке в начале февраля

22 января 2025 18:15  [103] Культура и отдых

Фото: организаторы выставки

Восьмая мультикультурная выставка живописи, графики, скульптуры, керамики, фотографии и антиквариата "АРТ МИР" (0+) пройдет на Нижегородской ярмарке с 1 по 9 февраля. Об этом сообщают организаторы.

"АРТ МИР" является одним из крупнейших фестивалей искусства в России, которую ежегодно посещает более 50 000 зрителей. Большинство представленных работ можно будет приобрести.

"АРТ МИР" - это уникальная площадка, которая позволяет оценить все богатство и разнообразие художественного творчества. С каждым годом выставка привлекает всё больше желающих погрузиться в мир искусства", - отметил глава регионального минтуризма Сергей Яковлев.

Главная тема выставки 2025 года – "Объединяя традиции". Проекты художников, направлены на изучение традиционной культуры, глубинное познание таких понятий как родной дом, родная земля, свои корни.

На выставку приедут 410 авторов из 36 городов России и 11 стран мира (Китай, Армения, Грузия, Италия, Израиль и др.). Участники выставки проведут более 90 мастер-классов.

Напомним, 240 художников представили свои работы на выставке искусств "АРТ МИР - 2024".

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Теги:
Выставка Живопись
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