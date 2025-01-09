Гостиницу построят на месте бывшего завода шампанских вин
Скорость движения на участке ул.Лысогорской ограничили до 10 км/ч
Изменения в законодательстве для субъектов МСП
Новые автомобили "Волга" начали готовить к испытаниям
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
21 января 2025 17:34  [34] Выставка картин "Одухотворение" открылась в нижегородском Заксобрании
21 января 2025 11:19  [213] Нижегородцам объяснили, когда лучше уходить в отпуск в 2025 году
21 января 2025 10:24  [356] Звезда фильма "Озеро времени" Ирина Былина умерла в Нижнем Новгороде
21 января 2025 07:00  [694] Хохломская роспись получит субсидии на расширение ассортимента продукции в 2025 году
20 января 2025 15:15  [299] Стартовали открытые показы мини-фильмов второго сезона кинопроекта "Ростелекома"
20 января 2025 13:59  [352] Актер Дмитрий Куличков приедет в Нижний Новгород на предпоказ "Злого города"
20 января 2025 11:33  [361] Екатерина Вилкова снялась в новом сериале «Дорогой родственник»
18 января 2025 09:00  [531] Вводить туристический налог в Нижнем Новгороде не планируется
17 января 2025 18:52  [429] Профессора Нижегородской консерватории Тамару Левую похоронят 18 января
17 января 2025 18:06  [371] Клуб в селе Тарталей Бутурлинского округа преобразился благодаря проекту «Культура малой Родины»
Культура и отдых

Выставка картин "Одухотворение" открылась в нижегородском Заксобрании

21 января 2025 17:34  [34] Культура и отдых
Выставка картин Одухотворение открылась в нижегородском Заксобрании

Выставка картин Одухотворение открылась в нижегородском Заксобрании

Фото: пресс-служба ЗСНО

21 января в Законодательном собрании Нижегородской области открылась выставка картин "Одухотворение" (0+). Вернисаж посвящен творчеству дуэта художников Максима и Ксении Придановых. В торжественном открытии принял участие председатель Законодательного собрания Евгений Люлин.

На выставке "Одухотворение" представлены графические работы и зарисовки, отражающие виды Нижнего Новгорода, а также произведения, выполненные в стилях "тушь, перо, бумага" и "ассоциативный реализм".

"В далеком 2004 году работы Максима Приданова первыми украсили залы Собрания, положив начало прекрасной традиции. Сегодня эта традиция не просто жива, она бьет ключом, как бьется сердце каждого художника, вкладывающего душу в свое творение. На выставке мы видим знакомые очертания Нижнего Новгорода, пропущенные через призму уникального "Придановского" взгляда. Зритель погружается в философские размышления, тонко сплетенные с личными переживаниями, разгадывает ребусы, пытаясь понять, что же зашифровано в каждом полотне, ведь, как признаются авторы, «пока не вглядишься в картину, не всегда можешь понять, что на ней изображено", - отметил Евгений Люлин.

"Откуда берутся все эти фантазии? Ответ прост – из самой жизни: из прогулок по любимому городу, наблюдений за миром и внутренних переживаний. И, конечно, не обошлось без вечных тем – ангелы-хранители, цветы, коты, охотящиеся за голубями. Все это знакомо и близко каждому, но в уникальном исполнении каждого художника эти символы обретают совершенно новое звучание", — отметил художник-живописец Максим Приданов.

В экспозиции представлено более 30 произведений из авторских и частных коллекций. Выставка будет работать до конца января.

"Одухотворение» — это разговор по душам, диалог между художниками и зрителем. Это приглашение увидеть мир другими глазами и почувствовать его глубже и ярче. Приходите и станьте частью этого вдохновляющего события!" — заключил Евгений Люлин.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Выставка Живопись Законодательное собрание
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Святки-2025
09 января 2025 13:23Святки на Щёлоковском хуторе
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph