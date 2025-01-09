Выставка картин "Одухотворение" открылась в нижегородском Заксобрании Культура и отдых

Выставка картин Одухотворение открылась в нижегородском Заксобрании Фото: пресс-служба ЗСНО

21 января в Законодательном собрании Нижегородской области открылась выставка картин "Одухотворение" (0+). Вернисаж посвящен творчеству дуэта художников Максима и Ксении Придановых. В торжественном открытии принял участие председатель Законодательного собрания Евгений Люлин.

На выставке "Одухотворение" представлены графические работы и зарисовки, отражающие виды Нижнего Новгорода, а также произведения, выполненные в стилях "тушь, перо, бумага" и "ассоциативный реализм".

"В далеком 2004 году работы Максима Приданова первыми украсили залы Собрания, положив начало прекрасной традиции. Сегодня эта традиция не просто жива, она бьет ключом, как бьется сердце каждого художника, вкладывающего душу в свое творение. На выставке мы видим знакомые очертания Нижнего Новгорода, пропущенные через призму уникального "Придановского" взгляда. Зритель погружается в философские размышления, тонко сплетенные с личными переживаниями, разгадывает ребусы, пытаясь понять, что же зашифровано в каждом полотне, ведь, как признаются авторы, «пока не вглядишься в картину, не всегда можешь понять, что на ней изображено", - отметил Евгений Люлин.

"Откуда берутся все эти фантазии? Ответ прост – из самой жизни: из прогулок по любимому городу, наблюдений за миром и внутренних переживаний. И, конечно, не обошлось без вечных тем – ангелы-хранители, цветы, коты, охотящиеся за голубями. Все это знакомо и близко каждому, но в уникальном исполнении каждого художника эти символы обретают совершенно новое звучание", — отметил художник-живописец Максим Приданов.

В экспозиции представлено более 30 произведений из авторских и частных коллекций. Выставка будет работать до конца января.

"Одухотворение» — это разговор по душам, диалог между художниками и зрителем. Это приглашение увидеть мир другими глазами и почувствовать его глубже и ярче. Приходите и станьте частью этого вдохновляющего события!" — заключил Евгений Люлин.