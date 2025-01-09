Редчайший "чёрный выброс" произошёл на Солнце Общество

Накануне на Солнце произошло необычное явление — выброс чёрной призрачной структуры. Информацией об этом событии поделились специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, сообщает телеканал "360".

"Очень редкое, красивое и даже немного жутковатое явление произошло сегодня на нашей звезде", — сообщили учёные.

В центре видимой части солнечного диска сформировалась тёмная субстанция, которая затем была выброшена в космос. Там она частично рассеялась в окружающем пространстве.

Такие цвета обычно возникают из-за присутствия нейтрального водорода. Учёные считают, что выброс холодного протуберанца, состоящего из большого количества этого элемента, привёл к появлению тёмного облака плазмы. Это облако наблюдалось в течение примерно трёх часов, после чего оно рассеялось и исчезло.