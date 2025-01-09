Тигрёнка с переломанными лапами привезли в зоопарк Нижнего Новгорода Общество

Фото: Telegram-канал SHOT

В зоопарке Нижнего Новгорода оказался пятимесячный тигрёнок с тяжёлыми травмами лап, пишет Telegram-канал SHOT. По данным источника, животное было подкинуто его предыдущими владельцами, которые оставили тигрицу в критическом состоянии. Примечательно, что переломы на передних лапах оказались достаточно серьёзными — у животного были повреждены плечевые кости.

Местные врачи, осмотрев питомца, поняли, что не смогут оказать необходимую помощь, и направили тигрёнка в специализированное учреждение «Дом тигра» в Ленинградской области.

Предварительная диагностика показала, что переломы могли быть вызваны неправильным кормлением и ненадлежащими условиями содержания. По словам Яны, руководителя "Дома тигра", животное, вероятно, использовалось как "живая игрушка", а его владельцы не знали, как правильно о нём заботиться. В результате у тигрицы развилась "хрустальная болезнь" — гиперпаратиреоз, который мог привести к ломкости костей.

На 23 января запланированы рентген и полное обследование животного. Несмотря на серьёзные травмы, позвоночник тигрицы остался цел, а прогнозы на восстановление, по словам ветеринаров, остаются оптимистичными. Однако полностью решить судьбу тигрёнка пока не удалось, и лечение может занять несколько месяцев.