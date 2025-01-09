Новые автомобили "Волга" начали готовить к испытаниям
Оплата проезда геолокацией в электробусах и троллейбусах
Скорость движения на участке ул.Лысогорской ограничили до 10 км/ч
Гостиницу построят на месте бывшего завода шампанских вин
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
23 января 2025 10:29  [29] Самая дорогая квартира в Нижнем Новгороде продаётся за 169 млн рублей
23 января 2025 10:18  [59] Редчайший "чёрный выброс" произошёл на Солнце
23 января 2025 10:12  [63] Тигрёнка с переломанными лапами привезли в зоопарк Нижнего Новгорода
23 января 2025 09:55  [72] Минздрав РФ запретил американскую "Виагру"
23 января 2025 09:47  [92] Достигшим 18-летия нижегородским школьникам хотят сохранить льготы на питание
23 января 2025 09:32  [261] Газеты с рекламой опасных препаратов распространяют в Нижнем Новгороде
23 января 2025 09:14  [121] ГУАД направит 41 млн рублей на корректировку проекта западного обхода Выксы
23 января 2025 07:29  [177] Резкое потепление идет на Нижний Новгород
23 января 2025 07:01  [605] Три вуза Нижнего Новгорода вошли в рейтинг лучших университетов мира
23 января 2025 06:54  [201] Ещё два дома на улице Самочкина расселят весной 2025 года
Общество

Тигрёнка с переломанными лапами привезли в зоопарк Нижнего Новгорода

23 января 2025 10:12  [63] Общество

Фото: Telegram-канал SHOT

В зоопарке Нижнего Новгорода оказался пятимесячный тигрёнок с тяжёлыми травмами лап, пишет Telegram-канал SHOT.  По данным источника, животное было подкинуто его предыдущими владельцами, которые оставили тигрицу в критическом состоянии. Примечательно, что переломы на передних лапах оказались достаточно серьёзными — у животного были повреждены плечевые кости.  

Местные врачи, осмотрев питомца, поняли, что не смогут оказать необходимую помощь, и направили тигрёнка в специализированное учреждение «Дом тигра» в Ленинградской области.  

Предварительная диагностика показала, что переломы могли быть вызваны неправильным кормлением и ненадлежащими условиями содержания. По словам Яны, руководителя "Дома тигра", животное, вероятно, использовалось как "живая игрушка", а его владельцы не знали, как правильно о нём заботиться. В результате у тигрицы развилась "хрустальная болезнь" — гиперпаратиреоз, который мог привести к ломкости костей.  

На 23 января запланированы рентген и полное обследование животного. Несмотря на серьёзные травмы, позвоночник тигрицы остался цел, а прогнозы на восстановление, по словам ветеринаров, остаются оптимистичными. Однако полностью решить судьбу тигрёнка пока не удалось, и лечение может занять несколько месяцев.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Животные Зоопарк спасение
Поделиться:
Новости по теме
16 января 2025 09:54  [377] Енотовидную собаку заметили в нижегородском лесу – фото
12 июня 2024 18:46  [757] Котёнка спасли из 30-метровой вентшахты в г. Бор
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Святки-2025
09 января 2025 13:23Святки на Щёлоковском хуторе
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph