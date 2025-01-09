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Енотовидную собаку заметили в нижегородском лесу – фото

16 января 2025 09:54  [97]

Фото: минлесхоз Нижегородской области

В лесах Краснобаковского лесничества была замечена енотовидная собака. Этот необычный зверек попал в объектив фотокамеры во время прогулки по зимнему лесу. В региональном минлесхозе поделились фотографиями необычного зверька.

Согласно данным государственного мониторинга, в Нижегородской области обитает 365 особей енотовидной собаки. Этот вид млекопитающих характерен для смешанных лесов и нередко встречается в регионах с мягким климатом.

Енотовидная собака хоть и напоминает енота внешне, но относится к семейству псовых. Она играет важную роль в экосистеме, выступая в качестве санитарного вида.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области стартовал ежегодный учет диких животных.

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Теги:
Животные Лесное хозяйство Минлесхоз
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