Енотовидную собаку заметили в нижегородском лесу – фото

Фото: минлесхоз Нижегородской области

В лесах Краснобаковского лесничества была замечена енотовидная собака. Этот необычный зверек попал в объектив фотокамеры во время прогулки по зимнему лесу. В региональном минлесхозе поделились фотографиями необычного зверька.



Согласно данным государственного мониторинга, в Нижегородской области обитает 365 особей енотовидной собаки. Этот вид млекопитающих характерен для смешанных лесов и нередко встречается в регионах с мягким климатом.



Енотовидная собака хоть и напоминает енота внешне, но относится к семейству псовых. Она играет важную роль в экосистеме, выступая в качестве санитарного вида.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области стартовал ежегодный учет диких животных.