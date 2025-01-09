Енотовидную собаку заметили в нижегородском лесу – фото

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В лесах Краснобаковского лесничества была замечена енотовидная собака. Этот необычный зверек попал в объектив фотокамеры во время прогулки по зимнему лесу. В региональном минлесхозе поделились фотографиями необычного зверька.
Согласно данным государственного мониторинга, в Нижегородской области обитает 365 особей енотовидной собаки. Этот вид млекопитающих характерен для смешанных лесов и нередко встречается в регионах с мягким климатом.
Енотовидная собака хоть и напоминает енота внешне, но относится к семейству псовых. Она играет важную роль в экосистеме, выступая в качестве санитарного вида.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области стартовал ежегодный учет диких животных.
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