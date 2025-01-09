Роспотребнадзор предупредил о раннем пробуждении клещей в этом году Общество

Фото: Александр Воложанин

В этом году из-за тёплой зимы сезон клещей может начаться раньше обычного. Об этом предупредили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Подобная ситуация уже наблюдалась 11 лет назад. Тогда клещи начали появляться с середины марта, хотя обычно они активны только c апреля.

При наступлении плюсовых температур специалисты советуют при походах в лес или парк надевать закрытую одежду и использовать репелленты.

При этом, как сообщает телеканал "360", в период январской оттепели жители Москвы и Подмосковья после прогулок начали находить клещей на шерсти животных и своей одежде.

Биолог, научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Вадим Марьинский дал советы, как избежать встречи с клещами. Он рекомендует не устраивать пикники и привалы на прошлогодней траве в местах, где нет снега. Учёный объяснил, что для клещей важны температура и влажность почвы в местах их обитания.

Напомним, что аномально тёплая погода спровоцировала непривычное для зимы явление: в нижегородских лесах появились грибы.