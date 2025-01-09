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Общество

Условия госконтрактов на ремонт дорог могут пересмотреть в Нижегородской области

23 января 2025 16:20  [57] Общество

Условия государственных контрактов на дорожный ремонт и строительство могут пересмотреть в Нижегородской области. Данный вопрос обсуждался на заседании комитета по транспорту нижегородского Заксобрания 23 января, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

С инициативой изменений выступил Госсовет Удмуртии - в части обязательных условий заключения госконтрактов в сфере строительства и дорожной деятельности.  

Инициаторы, в частности, предложили расширить перечень показателей, по которым компании допускаются к участию в конкурсах на ремонт дорог и строительство. Речь идет о таких критериях, как финансовая устойчивость предприятия, наличие у него необходимого оборудования для выполнения работ, численность специалистов и иные требования.

Члены комитета по транспорту ЗСНО поддержали предложение своих коллег из Удмуртии. Теперь инициативу направят на рассмотрение председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.  

Ранее сообщалось, что разбитую дорогу к радиорынку в Верхних Печерах Нижнего Новгорода отремонтируют весной.

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Теги:
Дороги Законодательное собрание
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