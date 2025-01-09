Руководителем управления Роскомнадзора по ПФО стал Дмитрий Поляничев Политика

Дмитрий Поляничев возглавил управление Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу, сообщает сайт ведомства.

Приказ о назначении был подписан министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максутом Шадаевым 20 декабря 2024 года, вступил в силу 30 декабря 2024 года.

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Справка

Дмитрий Вячеславович Поляничев родился 6 июня 1969 года в городе Пятигорске, Ставропольского края. Он получил образование в Криворожском авиационном техническом училище гражданской авиации по направлению "Техническая эксплуатация радиоэлектронного оборудования самолетов". Также он окончил Кисловодский институт экономики и права со специализацией "Юриспруденция, гражданско-правовая специализация" и Северо-Кавказский государственный технический университет по профилю "Автоматизированные системы обработки информации и управления".

Свою трудовую карьеру начал в 1992 году на технических позициях в Радиотелецентре "Пятигорск-Телерадио". С 1993 по 2003 годы занимал должность начальника отдела эксплуатации средств связи и специальной техники эксплуатационного технического центра ГУВД СК на Кавказских Минеральных Водах. В 2003 году стал директором филиала, а затем, после реструктуризации в 2004 году, возглавил отдел надзора и контроля на КМВ Управления Россвязьнадзора по Ставропольскому краю. С февраля 2006 года руководил Управлением Россвязьнадзора по Ставропольскому краю (ныне Управление Роскомнадзора по Северо-Кавказскому федеральному округу). Является участником боевых действий и государственным советником Российской Федерации 1-го класса. Женат, имеет двух детей.