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Почти 21 млн рублей направят на авиамониторинг лесов в Нижегородской области

23 января 2025 18:09  [40] Общество

"Нижегородский лесопожарный центр" объявил аукцион по выбору подрядчика для авиамониторинга пожарной опасности в лесах региона в 2025 году. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Объем работ составит 570 летных часов. Авиапатрулирование лесов будет выполняться по пяти утвержденным маршрутам, например, Кстово Восточный-Городищи-Каликино-Балахна-Ковернино-Варнавино-Новопокровское-Ветлуга-Пижма-Воскресенское-Кузьмияр-Кстово Восточный.

Мониторинг лесов будет выполняться с начала пожароопасного сезона до конца октября 2025 года.

Начальная стоимость услуги составляет 20,7 млн рублей.

Напомним, дистанционный мониторинг из космоса охватит 2,5 млн га лесов в Нижегородской области.

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Теги:
авиация Лесное хозяйство
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