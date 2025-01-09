Почти 21 млн рублей направят на авиамониторинг лесов в Нижегородской области Общество

"Нижегородский лесопожарный центр" объявил аукцион по выбору подрядчика для авиамониторинга пожарной опасности в лесах региона в 2025 году. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Объем работ составит 570 летных часов. Авиапатрулирование лесов будет выполняться по пяти утвержденным маршрутам, например, Кстово Восточный-Городищи-Каликино-Балахна-Ковернино-Варнавино-Новопокровское-Ветлуга-Пижма-Воскресенское-Кузьмияр-Кстово Восточный.

Мониторинг лесов будет выполняться с начала пожароопасного сезона до конца октября 2025 года.

Начальная стоимость услуги составляет 20,7 млн рублей.

Напомним, дистанционный мониторинг из космоса охватит 2,5 млн га лесов в Нижегородской области.