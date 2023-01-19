Ещё один тепличный комплекс откроют на Бору в 2023 году
Речная "Соталия" соединит Стрелку и Чкаловскую лестницу в 2023 году
Более 1000 км дорог отремонтируют в Нижегородской области в 2023 году
Нижегородская область - в ТОП-6 Национального туристического рейтинга
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
26 января 2023 11:56  [1] Второй этап ремонта канализационного коллектора стартовал на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде
26 января 2023 11:42  [35] Воспитанники нижегородского центра "Юный автомобилист" провели сеанс связи с космонавтами с МКС
26 января 2023 11:32  [72] Киот построят на участке М-12 в Нижегородской области
26 января 2023 11:23  [62] Более 290 медучреждений будет отремонтировано в Нижегородской области в 2023 году
26 января 2023 10:42  [111] Дополнительные камеры видеонаблюдения установят в лесах Нижегородской области в 2023 году
26 января 2023 10:20  [96] Нижегородской области выделено 70 млн рублей из федерального бюджета на оснащение музеев
26 января 2023 09:58  [181] Электричество и вода частично отключены в пяти районах Нижнего Новгорода 26 января
26 января 2023 09:12  [145] Гололёд сохранится в Нижегородской области днём 26 января
25 января 2023 18:56  [514] Интеллектуальную транспортную систему начали тестировать в Нижнем Новгороде
25 января 2023 18:52  [308] Дети блокадного Ленинграда встретились в Нижнем Новгороде
Общество

Дополнительные камеры видеонаблюдения установят в лесах Нижегородской области в 2023 году

26 января 2023 10:42  [111] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Дополнительные камеры видеонаблюдения установят в лесах Нижегородской области в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, информация с камер будет поступать в Центр мониторинга лесных пожаров в круглосуточном режиме.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что в регионе был создан первый в России Центр мониторинга лесных пожаров и были массово установлены камеры в лесах. Так, система "Лесохранитель" позволяет автоматически определить очаг возгорания и оперативно направить группу специалистов для его ликвидации. Также проводятся космомониторинг, воздушное патрулирование коптерами и авиапатрулирование самолетами.

В Минлесхозе подчеркнули, что благодаря этой системе большинство очагов возгорания локализуются в течение первых суток. В этом году количество камер увеличат до 104 единиц.

Как рассказал министр лесного хозяйства Нижегородской области Роман Воробьев, в 2022 году с помощью системы "Лесохранитель" было потушено 65 лесных пожаров на площади около 12 тыс. га, 97% из которых ликвидировано в первые сутки.

На основании рейтинга Рослесхоза по площади лесных пожаров в регионах России Нижегородская область занимает 41 место из 57.

Ранее сообщалось, что около 25 единиц техники для патрулирования охотничьих хозяйств поступит в Нижегородскую область в 2023 году.

Также напомним, что лесопожарные станции Нижегородской области весной получат новую технику.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Безопасность Лесное хозяйство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Крещенские купания - 2023 в Нижнем Новгороде
19 января 2023 13:14Крещенские купания - 2023 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph