Дополнительные камеры видеонаблюдения установят в лесах Нижегородской области в 2023 году Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Дополнительные камеры видеонаблюдения установят в лесах Нижегородской области в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, информация с камер будет поступать в Центр мониторинга лесных пожаров в круглосуточном режиме.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что в регионе был создан первый в России Центр мониторинга лесных пожаров и были массово установлены камеры в лесах. Так, система "Лесохранитель" позволяет автоматически определить очаг возгорания и оперативно направить группу специалистов для его ликвидации. Также проводятся космомониторинг, воздушное патрулирование коптерами и авиапатрулирование самолетами.

В Минлесхозе подчеркнули, что благодаря этой системе большинство очагов возгорания локализуются в течение первых суток. В этом году количество камер увеличат до 104 единиц.

Как рассказал министр лесного хозяйства Нижегородской области Роман Воробьев, в 2022 году с помощью системы "Лесохранитель" было потушено 65 лесных пожаров на площади около 12 тыс. га, 97% из которых ликвидировано в первые сутки.

На основании рейтинга Рослесхоза по площади лесных пожаров в регионах России Нижегородская область занимает 41 место из 57.

Ранее сообщалось, что около 25 единиц техники для патрулирования охотничьих хозяйств поступит в Нижегородскую область в 2023 году.

Также напомним, что лесопожарные станции Нижегородской области весной получат новую технику.