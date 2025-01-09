Бывшего главу "Теплоэнерго" Халтурина оставили под стражей до 23 марта Происшествия

Фото: Александр Воложанин

Срок заключения под стражу бывшего генерального директора АО "Теплоэнерго" Ильи Халтурина был продлён в Нижнем Новгороде до 23 марта 2025 года. Соответствующее решение было принято Нижегородским областным судом.

Халтурина задержали в июле 2024 года по обвинению в превышении должностных полномочий. Следствие утверждает, что экс-руководитель ресурсоснабжающей компании заключил контракт на работы на Нагорной ТЭЦ, нарушив конкурсные процедуры. В конце июля того же года Московский районный суд отправил его в СИЗО до сентября, но защите не удалось изменить меру пресечения. Впоследствии срок ареста был продлён.

Ранее сообщалось о задержании ректора НГАТУ Игоря Воротникова, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями. Суд арестовал его на два месяца.