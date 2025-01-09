Гостиницу построят на месте бывшего завода шампанских вин
Новые автомобили "Волга" начали готовить к испытаниям
Туристический налог ввели в Балахнинском районе
Скорость движения на участке ул.Лысогорской ограничили до 10 км/ч
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
24 января 2025 09:00  [79] Родным погибших на СВО нижегородцев вручили ордена Мужества
24 января 2025 08:30  [109] Школьные автобусы начнут работать по расписанию в Дзержинске с 24 января
24 января 2025 07:45  [140] Минстрой одобрил строительство учебного корпуса ИТ-кампуса на Гагарина
23 января 2025 22:39  [225] Нижний Новгород установит КПП в двух школах в 2025 году
23 января 2025 20:00  [296] Швейное производство не будут строить рядом с ЖК "Радуга" в Дзержинске
23 января 2025 19:25  [307] Движение по канатке на Бор приостановят во втором квартале из-за монтажа кабин
23 января 2025 19:11  [231] Водопровод в поселке Новинки и деревне Ольгино сделают до конца года
23 января 2025 18:51  [265] Нижегородская область вошла в число лидеров сферы туризма
23 января 2025 18:20  [404] Нижегородку оштрафовали за оставленный авто на пути трамвая у Черного пруда
23 января 2025 18:09  [242] Почти 21 млн рублей направят на авиамониторинг лесов в Нижегородской области
Общество

Школьные автобусы начнут работать по расписанию в Дзержинске с 24 января

24 января 2025 08:30  [109] Общество
Школьные автобусы начнут работать по расписанию в Дзержинске с 24 января

Школьные автобусы начнут работать по расписанию в Дзержинске с 24 января

Фото: Александр Воложанин

С 24 января школьные автобусы в Дзержинске будут курсировать по установленному графику, сообщил мэр Михаил Клинков. Решение о регулярных рейсах было принято после жалоб на отсутствие перевозок 23 января для учеников школы имени А.О. Молева.

Как отметил градоначальник, технические проблемы, из-за которых накануне произошла задержка, уже решены.

"Мы будем регулярно перевозить детей. Проблемы есть, но они устранимы. Контролирую процесс лично, подобных сбоев больше не будет", — заявил глава города химиков.

Также чиновник опроверг слухи о связи инцидента с проведением региональной олимпиады школьников в Нижнем Новгороде, подчеркнув, что автобусные рейсы не связаны с этим мероприятием, и школьников обязательно доставят на все нужные события.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
автобусы Дзержинск Школы
Поделиться:
Новости по теме
23 января 2025 09:47  [273] Достигшим 18-летия нижегородским школьникам хотят сохранить льготы на питание
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Святки-2025
09 января 2025 13:23Святки на Щёлоковском хуторе
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph