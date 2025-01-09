Достигшим 18-летия нижегородским школьникам хотят сохранить льготы на питание Общество

Нижегородским школьникам хотят продолжить предоставлять бесплатное питание по достижении ими 18-летнего возраста.

На заседании профильной комиссии гордумы 22 января рассматривались поправки к постановлению "Об установлении льготных категорий воспитанников и обучающихся в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях". Внесенные изменения предполагают, что школьники, достигшие 18 лет и относящиеся к льготным категориям, смогут продолжать получать бесплатное питание.



Для сохранения этой меры потребуется около 2 млн рублей из горбюджета, а в дальнейшем сумма будет корректироваться в зависимости от числа совершеннолетних учеников.

После обсуждения члены комиссии предложили принять данный вопрос на заседании городского парламента, которое состоится 29 января.