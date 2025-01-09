Дом на Краснодонцев решили разбирать, а не сносить Общество

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Пострадавший от взрыва газа многоквартирный дом на улице Краснодонцев в Автозаводском районе будут разбирать, а не сносить. Это стало известно на заседании постоянной думской комиссии по развитию города, строительству и архитектуре.

Напомним, 11 июля 2020 года в доме №17 по улице Краснодонцев произошел взрыв бытового газа.

Как отметил руководитель Главного управления по капитальному строительству Нижнего Новгорода Сергей Разживин, выступая в гордуме, метод разбора наиболее предпочтительный, поскольку с одной стороны находится магазин, а с другой - еще один жилой дом. После завершения поэлементного разбора все фрагменты дома утилизируют.

Как сообщалось ранее, проект сноса дома на Краснодонцев в Нижнем Новгороде прошел госэкспертизу.