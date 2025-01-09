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Происшествия

Нижегородский СК заинтересовался получившей удар током пассажирки троллейбуса

24 января 2025 12:21  [44] Происшествия

Региональное следственное управление проверяет информацию СМИ об инциденте с пожилой женщиной, которую ударило током в дзержинском троллейбусе. Инцидент произошел в январе 2025 года, сообщили в СУ СКР по региону.

По предварительным данным, при входе в троллейбус пенсионерка получила удар электрическим током. Кроме того, утверждается, что водитель якобы не предпринял никаких действий для оказания помощи пострадавшей и продолжил движение на неисправном транспорте. Женщину доставили в больницу, где она получает необходимую медпомощь.

Следователи следственного отдела Дзержинска регионального СУ СКР организовали доследственную проверку. Силовики занимаются выяснением всех обстоятельств случившегося. После завершения проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Также инцидент привлек внимание прокуратуры. Там тоже проводятся проверочные мероприятия.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин поручил проверить скандального нижегородца, угрожающего соседям.

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Теги:
Общественный транспорт Следственное управление Травма
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