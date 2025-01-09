Бастрыкин поручил проверить скандального нижегородца, угрожающего соседям Происшествия

Фото: СК РФ

Глава Следственного комитета России, Александр Бастрыкин, распорядился провести проверку по факту поведения нижегородца, который неоднократно появлялся голым в подъезде на улице Березовской и угрожал местным жителям. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале СК РФ.

Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз скандалил с соседями и попадал в объективы видеокамер. В ноябре 2024 года в полицию поступили две жалобы от жителей дома на Березовской. Участковый проверил ситуацию и составил два административных протокола за мелкое хулиганство.

Теперь дело передано в Следственный комитет, и о результатах проверки доложат Бастрыкину.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин затребовал доклад о мигранте-нелегале, который поджег дом нижегородки с детьми.