Бастрыкин поручил проверить скандального нижегородца, угрожающего соседям  

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Глава Следственного комитета России, Александр Бастрыкин, распорядился провести проверку по факту поведения нижегородца, который неоднократно появлялся голым в подъезде на улице Березовской и угрожал местным жителям. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале СК РФ.
Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз скандалил с соседями и попадал в объективы видеокамер. В ноябре 2024 года в полицию поступили две жалобы от жителей дома на Березовской. Участковый проверил ситуацию и составил два административных протокола за мелкое хулиганство.
Теперь дело передано в Следственный комитет, и о результатах проверки доложат Бастрыкину.
Ранее сообщалось, что Бастрыкин затребовал доклад о мигранте-нелегале, который поджег дом нижегородки с детьми.
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