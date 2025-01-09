Нижегородская область будет развивать студенческий баскетбол Спорт

Фото: пресс-служба полпреда президента РФ в ПФО

Нижегородская область намерена активно развивать студенческий баскетбол, сообщил в своем Telegram-канале министр спорта региона Дмитрий Кабайло.

Как рассказал глава нижегородского минспорта, он обсудил с президентом Российского студенческого спортивного союза Сергеем Крюковым и другими партнерами возможности дальнейшего продвижения студенческого баскетбола в России, а также в Нижегородской области.

По словам Дмитрия Кабайло, регион превратится в одну из ключевых платформ для поддержки не только студенческого баскетбола, но и всего молодежного спорта. Так, уже создана комиссия по физической культуре и спорту при совете ректоров, основана студенческая спортивная лига, а также проведен крупный фестиваль студенческого спорта на территории области. В наших ближайших планах – организовать региональный этап Универсиады в новом формате, добавил глава нижегородского минспорта.

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