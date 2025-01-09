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Спорт

Долгожданный центр бокса в Городце достроят к апрелю 2025 года

23 января 2025 17:10  [101] Спорт
Долгожданный центр бокса в Городце достроят к апрелю 2025 года

Долгожданный центр бокса в Городце достроят к апрелю 2025 года

Запуск боксерского центра в Городце запланирован на весну 2025 году, сообщили НИА "Нижний Новгород" в региональном минстрое.

Спорткомплекс расположится с уже функционирующим ФОКом "Александр Невский". Внутри будет две функциональные зоны: в одной — крытый зал с рингом и трибунами, в другой — помещения для тренеров, комнату отдыха, медпункт, раздевалки и проч.

Сообщалось, что за строительством первым взялась компания ООО "Линкор", но властям пришлось расторгнуть с ней контракт. Объект достраивает ООО "Петропроект". Контракт с фирмой заключен на 102,5 млн рублей.

По информации минстроя Нижегородской области, спорткомплекс надлежит сдать в эксплуатацию к 1 апреля текущего года.

Напомним, что изначально планировалось построить указанный центр еще в 2023 году.

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Теги:
Бокс Городец
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