Долгожданный центр бокса в Городце достроят к апрелю 2025 года Спорт

Долгожданный центр бокса в Городце достроят к апрелю 2025 года

Запуск боксерского центра в Городце запланирован на весну 2025 году, сообщили НИА "Нижний Новгород" в региональном минстрое.

Спорткомплекс расположится с уже функционирующим ФОКом "Александр Невский". Внутри будет две функциональные зоны: в одной — крытый зал с рингом и трибунами, в другой — помещения для тренеров, комнату отдыха, медпункт, раздевалки и проч.

Сообщалось, что за строительством первым взялась компания ООО "Линкор", но властям пришлось расторгнуть с ней контракт. Объект достраивает ООО "Петропроект". Контракт с фирмой заключен на 102,5 млн рублей.

По информации минстроя Нижегородской области, спорткомплекс надлежит сдать в эксплуатацию к 1 апреля текущего года.

Напомним, что изначально планировалось построить указанный центр еще в 2023 году.