Гибель курильщика на пожаре в Нижнем Новгороде закончилась проверкой СК Происшествия

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода следователи СК выясняют обстоятельства гибели мужчины на пожаре. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, 24 января в квартире дома на проспекте Ильича произошло возгорание. После ликвидации пожара было обнаружено тело мужчины.

На место происшествия выехал следователь следственного отдела по Автозаводскому району, была организована процессуальная проверка.

При осмотре тела погибшего видимых телесных повреждений криминального характера не найдено. С целью установления причин пожара назначена пожарно-техническая экспертиза. В настоящее время следователи СК России выясняют все обстоятельства произошедшей трагедии.

Ранее сообщалось, что нижегородский СК заинтересовался получившей удар током пассажирки троллейбуса.