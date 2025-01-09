Туристический налог ввели в Балахнинском районе
Изменения в законодательстве для субъектов МСП
Скорость движения на участке ул.Лысогорской ограничили до 10 км/ч
Оплата проезда геолокацией в электробусах и троллейбусах
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
24 января 2025 16:53  [74] Дмитрий Медведев подсчитал количество контрактников в ВС РФ
24 января 2025 16:47  [64] Андрей Бетин исполнил мечту 13-летней кстовчанки в рамках "Елки желаний"
24 января 2025 16:28  [98] Еще два модульных туалета установят в центре Нижнего Новгорода
24 января 2025 16:02  [94] Работу электробусов № 22 в Нижнем Новгороде продлят с новой рабочей недели
24 января 2025 15:43  [121] Органы опеки попались на подделке документов при выдаче жилья сироте в Шахунье
24 января 2025 15:23  [154] Прощание с погибшим на СВО Дмитрием Нагорновым прошло в Нижегородской области
24 января 2025 15:19  [197] Нижегородские водители получили возможность ездить еще три года по истекшим правам
24 января 2025 14:35  [210] Сбой в работе мобильных операторов и Telegram затронул Нижегородскую область
24 января 2025 14:22  [149] Объем кибератак на сферу услуг и здравоохранения Нижегородской области вырос в два раза
24 января 2025 14:15  [181] Движение транзитных фур предложили запретить на время ремонта Мызинского путепровода
Общество

Органы опеки попались на подделке документов при выдаче жилья сироте в Шахунье

24 января 2025 15:43  [121] Общество

Уголовное дело завели на органы опеки и попечительства администрации Шахуньи в Нижегородской области за использование подложного документа при обследовании жилья. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По данным надзорного ведомства, сотрудниками опеки и попечительства администрации городского округа не принимались меры к проведению обследования жилого помещения, закрепленного за ребенком-сиротой.

По актам обследования это жилое помещение находилось в удовлетворительном состоянии. Однако сотрудники прокуратуры установили, что жилье непригодно для проживания, а также обнаружили существенные нарушения санитарного и технического состояния дома.

В результате было возбуждено уголовное дело об использовании заведомо подложного документа.

После вмешательства прокуратуры ребенка-сироту включили в перечень детей-сирот, нуждающихся в получении жилья.

Напомним, застройщик сорвал сроки строительства многоэтажки для полицейских в Сарове.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Ветхий фонд Жилье
Поделиться:
Новости по теме
23 декабря 2024 14:21  [4258] Проблемный дом на Генкиной достроили в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Святки-2025
09 января 2025 13:23Святки на Щёлоковском хуторе
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph