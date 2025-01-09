Органы опеки попались на подделке документов при выдаче жилья сироте в Шахунье Общество

Уголовное дело завели на органы опеки и попечительства администрации Шахуньи в Нижегородской области за использование подложного документа при обследовании жилья. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По данным надзорного ведомства, сотрудниками опеки и попечительства администрации городского округа не принимались меры к проведению обследования жилого помещения, закрепленного за ребенком-сиротой.

По актам обследования это жилое помещение находилось в удовлетворительном состоянии. Однако сотрудники прокуратуры установили, что жилье непригодно для проживания, а также обнаружили существенные нарушения санитарного и технического состояния дома.

В результате было возбуждено уголовное дело об использовании заведомо подложного документа.

После вмешательства прокуратуры ребенка-сироту включили в перечень детей-сирот, нуждающихся в получении жилья.

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