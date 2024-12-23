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Общество

Проблемный дом на Генкиной достроили в Нижнем Новгороде

23 декабря 2024 14:21  [47] Общество

Фото: Яндекс Карты

Долгострой в квартале улиц Генкиной, Ижорской, Полтавской и Дунаева достроили в Советском районе Нижнего Новгорода. Об этом заявил замгубернатора Сергей Морозов в ходе итогового заседания правительства в Нижегородском кремле 23 декабря.

По его словам, это был самый большой недострой в Нижнем Новгороде.

"Жители годами ждали свои квартиры, и эта проблема на сегодняшний день решена", - сказал Морозов.

Напомним, строительство жилого комплекса началось в 1990-х годах. В 2005 году стройка встала, а застройщик "Наш дом" был признан банкротом. В жилом комплексе с подземной парковкой, административными зданиями и трансформаторной подстанцией предусмотрено две очереди строительства: это здания переменной этажности высотой в 5-12 этажей и 11-13 этажей.

В октябре 2021 года заинтересованность в достройке жилого комплекса подтвердили ООО "Специализированный застройщик АГК" (группа компаний "Жилстрой-НН", Нижний Новгород) и питерский девелопер GloraX, но заявки так и не были поданы.

В середине февраля проект завершения строительства этого недостроя прошёл госэкспертизу. Застройщиком выступило некоммерческое партнёрство "Стройдом на Генкиной,66", а техническим заказчиком – ООО "СМУ-2". Власти выделили на достройку дома 224 млн рублей.

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Теги:
Долгострои Строительство
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