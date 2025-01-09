Проблемный ЖК "Дом у озера" достроили на Сортировке
Подземный переход у Комсомольской проходной закрыли на ремонт
Гостиницу построят на месте бывшего завода шампанских вин
Изменения в законодательстве для субъектов МСП
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
24 января 2025 16:53  [74] Дмитрий Медведев подсчитал количество контрактников в ВС РФ
24 января 2025 16:47  [64] Андрей Бетин исполнил мечту 13-летней кстовчанки в рамках "Елки желаний"
24 января 2025 16:28  [98] Еще два модульных туалета установят в центре Нижнего Новгорода
24 января 2025 16:02  [94] Работу электробусов № 22 в Нижнем Новгороде продлят с новой рабочей недели
24 января 2025 15:43  [121] Органы опеки попались на подделке документов при выдаче жилья сироте в Шахунье
24 января 2025 15:23  [154] Прощание с погибшим на СВО Дмитрием Нагорновым прошло в Нижегородской области
24 января 2025 15:19  [197] Нижегородские водители получили возможность ездить еще три года по истекшим правам
24 января 2025 14:35  [210] Сбой в работе мобильных операторов и Telegram затронул Нижегородскую область
24 января 2025 14:22  [149] Объем кибератак на сферу услуг и здравоохранения Нижегородской области вырос в два раза
24 января 2025 14:15  [181] Движение транзитных фур предложили запретить на время ремонта Мызинского путепровода
Общество

Работу электробусов № 22 в Нижнем Новгороде продлят с новой рабочей недели

24 января 2025 16:02  [94] Общество

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Работу электробусов № 22 в Нижнем Новгороде продлят с 27 января. Об этом сообщает Центр развития транспортных систем Нижегородской агломерации.

Сейчас последний электробус отправляется с конечной остановки "Космическая" в 16:46 минут, а 27 января последний рейс будет отправляться в 17:43.

"Работу электробусов № 22 решено продлить после обращения пассажиров, в том числе работников Горьковского автозавода", - говорится в сообщении.

По данным ЦРТС, этот маршрут работает в часы пик, его расписание согласовано с временем работы предприятий "Группы "ГАЗ".

Напомним, два электробуса планируется запустить в Новинки в Нижнем Новгороде.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Общественный транспорт Электробусы
Поделиться:
Новости по теме
03 мая 2024 11:30  [1338] Новый электробус Э-31 "Площадь Горького – Автовокзал Щербинки" запустят 6 мая
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Святки-2025
09 января 2025 13:23Святки на Щёлоковском хуторе
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph