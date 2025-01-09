Работу электробусов № 22 в Нижнем Новгороде продлят с новой рабочей недели Общество

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Работу электробусов № 22 в Нижнем Новгороде продлят с 27 января. Об этом сообщает Центр развития транспортных систем Нижегородской агломерации.

Сейчас последний электробус отправляется с конечной остановки "Космическая" в 16:46 минут, а 27 января последний рейс будет отправляться в 17:43.

"Работу электробусов № 22 решено продлить после обращения пассажиров, в том числе работников Горьковского автозавода", - говорится в сообщении.

По данным ЦРТС, этот маршрут работает в часы пик, его расписание согласовано с временем работы предприятий "Группы "ГАЗ".

Напомним, два электробуса планируется запустить в Новинки в Нижнем Новгороде.