Работу электробусов № 22 в Нижнем Новгороде продлят с новой рабочей недели

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Работу электробусов № 22 в Нижнем Новгороде продлят с 27 января. Об этом сообщает Центр развития транспортных систем Нижегородской агломерации.
Сейчас последний электробус отправляется с конечной остановки "Космическая" в 16:46 минут, а 27 января последний рейс будет отправляться в 17:43.
"Работу электробусов № 22 решено продлить после обращения пассажиров, в том числе работников Горьковского автозавода", - говорится в сообщении.
По данным ЦРТС, этот маршрут работает в часы пик, его расписание согласовано с временем работы предприятий "Группы "ГАЗ".
Напомним, два электробуса планируется запустить в Новинки в Нижнем Новгороде.
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