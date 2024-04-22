Новый электробус Э-31 "Площадь Горького – Автовокзал Щербинки" запустят 6 мая

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В Нижнем Новгороде с 6 мая будет запущен новый электробусный маршрут Э-31"Площадь Горького – Автовокзал Щербинки". Об этом сообщили в пресс-службе "Новой маршрутной сети Нижегородской агломерации".
Согласно информации, на маршрут планируется выпускать 12 машин. Интервал движения в часы пик составит 6 минут.
Утром электробус будет отправляться в рейс с площади Горького в 6:12, от автовокзала "Щербинки" - в 6:10.
Последние отправления с площади Горького будут осуществляться в 21:44, с автовокзала - в 21:32.
В ЦРТС отметили, что расписание нового маршрута будет доступно на портале АСИП с 6 мая.
После того, как откроется движение на перекрёстке улиц Горького и Ошарской и по части площади Свободы, маршрут следования Э-31 будет продлён до площади Минина и Пожарского.
Напомним, электробусы планируется запустить на 11 маршрутах в Нижнем Новгороде. Первые электробусы уже вышли на маршрут №11 и №22 в Автозаводском районе в феврале.
Ранее сообщалось, что электробусный маршрут Э-4 будет продлен до ЖК "Торпедо".
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