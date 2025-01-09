Около 1,5 млрд рублей привлекут для центра беспилотников в Нижнем Новгороде

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Около 1,5 млрд рублей государственных и частных средств планируется привлечь для производственного центра беспилотных авиационных систем, сообщает "Коммерсант-Приволжье" со ссылкой на замгубернатора Андрея Саносяна.
Напомним, что центр БАС открылся в 2024 году и вовсю работает.
"Помимо субсидии минпромторга РФ инвестиции в НПЦ БАС вложит региональный бюджет и индустриальный партнер центра (один из российских авиастроительных холдингов)", - подчеркнул Саносян.
Сообщалось, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и председатель совета директоров "Аэромакс" Валерий Шанцев подписали соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ-2022.
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