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Ограничения движения ввели на трассах в Нижегородской области

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Фото: Александр Воложанин

На региональных и межмуниципальных дорогах Нижегородской области введены ограничения, связанные с ремонтными работами и состоянием инфраструктуры. Об этом сообщила Госавтоинспекция.  

На автодороге Нижний Новгород – Шахунья – Киров из-за ремонта моста через Волгу движение организовано реверсивно по двум полосам нового Борского моста. Въезд в Нижний Новгород осуществляется через одну полосу старого моста и третью полосу нового. Эти меры останутся в силе до 28 ноября 2025 года.  

На трассе Владимир – Муром – Арзамас закрыт участок между рабочим поселком Выездное и станцией "Арзамас-1" (280-й и 281-й километры) в связи со строительством дороги. Проезд там будет невозможен до 30 сентября.  

Ремонт моста через лог на дороге Дубравный – Большое Козино в Балахнинском округе продолжается, проезд по этому участку закрыт до 30 июня.  

На ряде мостов региона введены ограничения по максимальной массе транспортных средств:  

- На подъезде к поселку Механического завода от дороги Балахна – Гидроторф – Бурцевский карьер – до 24 тонн.  
- К деревне Бубново от дороги Линда – Спасское – до 9 тонн.  
- Между Долгово и поселком Память Парижской Коммуны – до 25 тонн.  
- На мосту между Линдой и Остреево (Борский район) – до 20 тонн.  
- На подъезде к поселку Октябрьский – до 20 тонн, а к деревне Тихая – до 9 тонн.  
- Через реку Белая в Городецком округе – до 10 тонн.  
- На мосту через Узолу у деревни Дроздово – до 18 тонн.  
- Через реку Черная у деревни Фроловское – до 8 тонн.  

Эти меры необходимы для обеспечения безопасности движения и сохранения дорожной инфраструктуры в период проведения работ.

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Теги:
Дороги ограничения
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