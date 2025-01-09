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Происшествия

Директора управляющей компании осудят за падение тренажера на ребенка в Кстове

24 января 2025 18:43  [125] Происшествия

Директор фирмы, занимающейся управлением недвижимым имуществом в Кстове в Нижегородской области, предстанет перед судом за травму ребенка. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

По версии следствия, в сентябре 2024 года на 5-летнего ребенка упал уличный тренажер, расположенный в непосредственной близости с детским игровым комплексом на улице Европейской деревни Афонино города Кстово.

В результате ребенок получил закрытый перелом ноги.

Следователи Следственного комитета установили, что именно гендиректор организации, занимающейся управлением недвижимым имуществом, не организовала надлежащее обслуживание уличного тренажера.

На нее завели уголовное дело по "б", "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, нижегородские власти демонтировали опасную горку в парке, где травмировался ребенок.

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Теги:
Дети Травма
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