Два дома для расселения ветхого фонда построят на Автозаводе и в Сормове Общество

Два многоквартирных дома планируется построить для расселения ветхого фонда в Сормовском и Автозаводском районах Нижнего Новгорода. Об этом сообщает инспекция госстройнадзора региона.

Один из них возведут на улице Садовой в Автозаводском районе, а второй – на улице Зайцева в Сормовском районе города. Причем новостройка на улице Садовой будет рассчитана на 109 квартир, а дом на Зайцева - на 189 квартир.

Застройщиком домов станет МКУ "ГлавУКС".

Многоквартирные дома будут строиться по региональной адресной программе, рассчитанной на 2024-2028 годы.

"По этой программе планируется возвести еще несколько домов, но извещения о начале их строительства в инспекцию госстройнадзора Нижегородской области пока не поступали", - пояснили в ведомстве.

Напомним, дома в историческом квартале "Сименс и Гальске" в Нижнем Новгороде расселят до 2026 года.