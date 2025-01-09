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Общество

Два дома для расселения ветхого фонда построят на Автозаводе и в Сормове

25 января 2025 11:43  [108] Общество

Два многоквартирных дома планируется построить для расселения ветхого фонда в Сормовском и Автозаводском районах Нижнего Новгорода. Об этом сообщает инспекция госстройнадзора региона.

Один из них возведут на улице Садовой в Автозаводском районе, а второй – на улице Зайцева в Сормовском районе города. Причем новостройка на улице Садовой будет рассчитана на 109 квартир, а дом на Зайцева - на 189 квартир.
Застройщиком домов станет МКУ "ГлавУКС".

Многоквартирные дома будут строиться по региональной адресной программе, рассчитанной на 2024-2028 годы.

"По этой программе планируется возвести еще несколько домов, но извещения о начале их строительства в инспекцию госстройнадзора Нижегородской области пока не поступали", - пояснили в ведомстве.

Напомним, дома в историческом квартале "Сименс и Гальске" в Нижнем Новгороде расселят до 2026 года.

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Теги:
Ветхий фонд Строительство
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