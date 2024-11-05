Дома в квартале "Сименс и Гальске" в Нижнем Новгороде расселят до 2026 года Общество

Фото: Кира Мишина, photo.pravda-nn.ru

Многоквартирные дома в историческом квартале телефонного завода товарищества "Сименс и Гальске" в столице Приволжья планируется расселить до 2026 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации Приокского района.

В настоящее время в квартале полностью расселён дом №15 по улице Азовской.

"Некоторые жители домов №18 и №17 переехали в свои квартиры, а другие жильцы заключили договоры найма жилых помещений в маневренном фонде или снимают квартиры", - пояснили в ведомстве.

Другие дома в квартале "Сименс и Гальске" планируется расселить в течение 2024- 2025 годов.

Напомним, концепцию реновации исторического квартала "Сименс и Гальске" в Нижнем Новгороде подготовят в 2024 году.

Также ранее сообщалось, что дома в квартале "Сименс и Гальске" планируется законсервировать после их расселения, хотя ранее их рассчитывали снести.