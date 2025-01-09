Нижний Новгород претендует на проведение матчей сборной России по футболу Спорт

Фото: ФК "Пари НН"

В этом году Нижний Новгород может стать местом проведения матчей сборной России по футболу. Российский футбольный союз (РФС) рассматривает различные варианты, и среди них есть Нижний Новгород, Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Калининград, Краснодар, Самара, Ростов-на-Дону, Саранск и Сочи. Об этом сообщает телеканал "Матч ТВ".

Все города, кроме Краснодара, уже принимали матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году. На стадионе в Нижнем Новгороде, который был построен специально к ЧМ, прошлo несколько игр, включая четвертьфинал между сборными Франции и Уругвая.

В 2024 году национальная сборная России провела товарищеские матчи с пятью соперниками, одержав победы над Сербией, Белоруссией, Вьетнамом, Брунеем и Сирией.

Напомним, в мае 2021 года Нижний Новгород принял финал Бетсити Кубка России. На поле встретились команды ПФК "Крылья Советов" (Самара) и ФК "Локомотив" (Москва). Во время матча на арене присутствовало около 21 тысячи зрителей. Победителем тогда стал "Локомотив", обыграв самарцев со счетом 3:1.