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Общество

Количество обращений в контакт-центр Нижегородского кадрового центра выросло в 8 раз

26 января 2025 11:47  [44] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Количество обращений в контакт-центр Нижегородского кадрового центра "Работа России" выросло в восемь раз в 2024 году, достигнув более 63 тысяч звонков, что значительно превышает показатели предыдущего года (8 тысяч обращений).

Основными темами обращений от работодателей были размещение вакансий на портале "Работа России" и сотрудничество с кадровым центром. Жители региона интересовались постановкой на учет, трудоустройством молодежи и профессиональным обучением.

Директор Нижегородского кадрового центра «Работа России» Людмила Егорова отметила, что большой объем обращений свидетельствует о высоком интересе граждан и работодателей к возможностям центра. Среднее время ожидания ответа оператора составляет пять секунд благодаря постоянному обучению персонала.

Средняя оценка удовлетворенности работой контакт-центра составляет 4,7. Жители области особенно выделяют оперативность получения информации и профессионализм операторов.

Руководитель управления по труду и занятости населения Нижегородской области Игорь Пантюхин подчеркнул, что задача специалистов — не только ответить на звонки, но и предложить оптимальные решения по каждому конкретному случаю.

Контакт-центр был создан в рамках модернизации службы занятости Нижегородской области. Его цель — обеспечить доступность и оперативность предоставления услуг, а также повысить уровень информированности граждан о возможностях трудоустройства.

Обратиться за помощью можно по телефону: 8 (800) 250-47-47.

Напомним, что кадровый центр "Работа России" с 16 декабря сменил адрес и расширил сеть офисов в Нижнем Новгороде.

В 2023 году Нижегородская область стала одним из 17 пилотных регионов, где в рамках нацпроекта "Демография" была проведена комплексная модернизация службы занятости. В результате была обновлена сеть центров занятости и внедрены новые подходы, направленные на решение задач по трудоустройству граждан.

По инициативе президента Владимира Путина, в 2025 года в России начнёт действовать нацпроект "Кадры", который станет продолжением нацпроекта "Демография". Его цель — обеспечить экономику востребованными сотрудниками и скоординировать усилия образовательных учреждений, компаний и государства в этом направлении.

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Теги:
Занятость и безработица Работа Трудоустройство
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