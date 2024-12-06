Кадровый центр "Работа России" расширит сеть офисов в Нижнем Новгороде

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Кадровый центр "Работа России" с 16 декабря сменит адрес и расширит сеть офисов в Нижнем Новгороде до четырёх. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства.
Так, офис, расположенный на улице Рождественской, 24А, с 16 декабря 2024 закроется, и вместо него будут доступны основные площадки службы занятости по адресам:
- ул. Варварская, 32;
- ул. Коминтерна, 137;
- ул. Комсомольская, 17;
- пр. Гагарина, 14.
Единый номер контакт-центра для консультаций: 8-800-250-47-47.
Кроме того, для маломобильных граждан доступна услуга "мобильный офис": консультанты кадрового центра могут приехать к соискателям с ограниченными возможностями здоровья и помочь в подборе вакансий.
Как рассказала директор Нижегородского кадрового центра "Работа России" Людмила Егорова, в рамках комплексной модернизации офисы обновлены и улучшен их функционал. В частности, в помещениях прошёл ремонт, закуплено современное оборудование. Комплекс предоставляемых услуг также претерпел изменения, исходя из жизненных и бизнес-ситуаций граждан и работодателей. Модернизированные офисы обеспечат доступ к общероссийской базе вакансий.
Как уточнили в правительстве региона, проект комплексной модернизации службы занятости был инициирован в рамках нацпроекта "Демография", утверждённого президентом России Владимиром Путиным. В Нижегородской области проект охватил все муниципалитеты.
По словам руководителя управления по труду и занятости населения Нижегородской области Игоря Пантюхина, современный кадровый центр "Работа России" предлагает новые услуги и комплексный подход к решению вопросов поиска работы.
"Здесь удобная навигация, персональные консультанты готовы оказать услуги индивидуального сопровождения на всех этапах взаимодействия. Обновленные центры становятся важными точками притяжения, способствующими развитию трудового потенциала и повышению уровня занятости в нашем регионе", - отметил Пантюхин.
Напомним, что Нижегородская область вошла в число 17 пилотных регионов, участвующих в первой волне комплексной модернизации в рамках национального проекта "Демография". Все обновлённые центры работают под единым брендом "Работа России", что позволяет обеспечить единый стандарт качества и доступности услуг.
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