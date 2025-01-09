МЧС показало фото с места массового ДТП в Сергачском округе

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На трассе «Сергач — Яново» в Сергачском округе Нижегородской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. В результате столкновения пострадали пять человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
По предварительным данным, водитель «Шевроле Нива» выехала на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с автомобилем аналогичной модели.
Вскоре после этого в первый внедорожник врезалась «Лада Гранта».
Среди пострадавших — три женщины из первого внедорожника, а также мужчина и женщина из второго автомобиля. Мужчина оказался заблокирован внутри машины, и только оперативная работа спасателей позволила извлечь его из транспортного средства. После деблокации пострадавшего передали медицинским работникам для дальнейшей госпитализации.
Ранее сообщалось, что пять человек пострадали в массовой аварии в Сергачском районе.
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