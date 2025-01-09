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Происшествия

МЧС показало фото с места массового ДТП в Сергачском округе

27 января 2025 09:35  [137] Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

На трассе «Сергач — Яново» в Сергачском округе Нижегородской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. В результате столкновения пострадали пять человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

По предварительным данным, водитель «Шевроле Нива» выехала на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с автомобилем аналогичной модели.

Вскоре после этого в первый внедорожник врезалась «Лада Гранта».

Среди пострадавших — три женщины из первого внедорожника, а также мужчина и женщина из второго автомобиля. Мужчина оказался заблокирован внутри машины, и только оперативная работа спасателей позволила извлечь его из транспортного средства. После деблокации пострадавшего передали медицинским работникам для дальнейшей госпитализации.

Ранее сообщалось, что пять человек пострадали в массовой аварии в Сергачском районе.

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Теги:
ДТП МЧС
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