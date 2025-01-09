Госэкспертиза снова отклонила проект нового корпуса школы №55 в Нижнем Новгороде Общество

Госэкспертиза снова отклонила проект нового корпуса школы №55 в Нижнем Новгороде

Проект строительства дополнительного корпуса школы №55 в Канавинском районе Нижнего Новгорода в третий раз не прошел государственную экспертизу. Последнее отрицательное заключение было внесено в реестр 24 января 2025 года.

Разработкой документации занимается компания ООО "Ивановопроект". Ранее два отрицательных заключения были выданы областным госучреждением "Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий" в августе 2023 года и июне 2024 года.

Контракт с "Ивановопроектом" был подписан муниципальным заказчиком "ГлавУКС" еще в 2021 году. Сумма договора составила 7,65 млн рублей. Однако, в связи с задержками в выполнении обязательств проектировщика в декабре 2024 года оштрафовали на 1,66 млн рублей.

Ранее сообщалось, что строительство школы на 1600 мест завершилось в ЖК "Зенит" в Нижнем Новгороде.