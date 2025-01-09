Строительство школы на 1600 мест завершилось в ЖК "Зенит" в Нижнем Новгороде

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Региональный минстрой выдал разрешение на ввод в эксплуатацию здания школы в ЖК "Зенит" в Советском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщается в материалах на сайте профильного министерства.
Новой школе по генплану присвоен №21. Она расположена на улице Героя Советского Союза Аристархова, 18 корпус 1. Четырехэтажное здание рассчитано на 1600 учеников.
Напомним, строительство школы в ЖК "Зенит" обошлось в 2,8 млрд рублей, учебный процесс в ней начнется в 2025 году.
Сообщалось также, что в 2025 году в "Зените" начнется строительство садика.
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