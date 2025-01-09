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Общество

Строительство школы на 1600 мест завершилось в ЖК "Зенит" в Нижнем Новгороде

23 января 2025 16:39  [4] Общество

Фото: сайт минграда Нижегородской области

Региональный минстрой выдал разрешение на ввод в эксплуатацию здания школы в ЖК "Зенит" в Советском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщается в материалах на сайте профильного министерства.

Новой школе по генплану присвоен №21. Она расположена на улице Героя Советского Союза Аристархова, 18 корпус 1. Четырехэтажное здание рассчитано на 1600 учеников.

Напомним, строительство школы в ЖК "Зенит" обошлось в 2,8 млрд рублей, учебный процесс в ней начнется в 2025 году.

Сообщалось также, что в 2025 году в "Зените" начнется строительство садика.

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Теги:
Образование Строительство Школы
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