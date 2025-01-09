Нижегородцы начали чаще обращаться к проктологам после праздников

В Нижегородской области зафиксирован рост числа обращений к проктологам из-за обострения геморроя, которое часто наблюдается после новогодних праздников. По словам проктолога Антона Симонова, это связано с изменением питания и образом жизни в праздничный период. Экспертное мнение в своем Telegram-канале опубликовал главред медицинского портала Алексей Никонов.
Симонов подчеркнул, что вторая половина января традиционно сопровождается всплеском жалоб на симптомы этого заболевания. Среди причин обострений — чрезмерное употребление острой и соленой пищи, алкоголя, а также постоянные запоры и тяжелые физические нагрузки. Проктолог также отметил, что велоспорт может негативно влиять на состояние вен в области ануса.
Среди симптомов, помимо классических проявлений геморроя, могут присутствовать зуд, жжение, кровяные выделения и ощущение образования в зоне поражения. Однако за этими признаками нередко скрывается более серьезное осложнение — геморроидальный тромбоз. Он сопровождается отеком кожи и закупоркой перианальных вен, что иногда требует экстренного хирургического вмешательства.
Для лечения тромбоза в зависимости от ситуации могут применяться медикаменты, такие как мази или таблетки, однако в тяжелых случаях необходима операция. Хотя заболевание не представляет угрозы для жизни, его обострение значительно снижает качество жизни пациентов, добавил Симонов.
Ранее сообщалось, что нижегородская больница им.Семашко закрыла доступ для курьеров.
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