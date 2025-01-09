Нижегородская больница им.Семашко закрыла доступ для курьеров Общество

Нижегородская областная больница им. Н. А. Семашко закрыла доступ для курьеров на территорию медучреждения. Об этом в своем Telegram-канале заявил главный редактор ИА "Стационар пресс" Алексей Никонов.

По его словам, это решение принято из-за многочисленных конфликтов с охраной на КПП больницы.

"Также эта мера необходима для поддержания безопасности на территории медучреждения, курьеры – это посторонние люди, и в рюкзаках у них может быть всё, что угодно", - пояснил Никонов.

Теперь сотрудники больницы должны будут встречать курьеров у шлагбаума.

Напомним, более 1 млрд рублей направят на транспортную безопасность тоннелей нижегородского метро.