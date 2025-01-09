Полиция начала проверку после сообщений о мужчине, подглядывающем за детьми на Бору Происшествия

Правоохранительные органы инициировали проверку по факту сообщений о подозрительном мужчине в жилом комплексе “Парк Горький” на Бору. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

Жители района обратили внимание на неизвестного, который якобы наблюдает за детьми через окна, не прикрытые шторами, и без согласия родителей снимает их на камеру телефона. По предварительным данным, мужчина может быть одним из жильцов этого ЖК.

В полиции уточнили, что официальных заявлений от родителей пострадавших детей не поступало, однако проверка началась на основании информации, опубликованной в интернете.

Ранее сообщалось, что 35-летнего жителя Балахны арестовали за развращение школьников.