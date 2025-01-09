35-летнего жителя Балахны арестовали за развращение школьников Происшествия

Обвиняемого в развращении детей жителя Балахны отправили в СИЗО

Житель Балахны развратил несовершеннолетних. За это на него завели уголовное дело, сообщили в СУ СКР по Нижегородской области.

По информации следователей, преступление было совершено в январе 2025 года к квартире подозреваемого. Отмечается, что он совершил развратные действия без насилия в отношении нескольких подростков, с которыми был ранее знаком.

В СК расследуется дело по статье ч. 3 ст. 135 УК РФ. Задержанного поместили в СИЗО.

По данным Telegram-канала Ni Mash, арестованному 35 лет. Он знакомился во дворе с мальчиками и девочками в возрасте 12-14 лет, а потом звал к себе домой. Отмечается, что жертвами мужчины стали четверо детей. Фигурант уголовного дела во всем сознался.