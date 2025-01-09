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Экономика

Суд отклонил требование налоговой об аресте миллиардных счетов «Нижегородавтодора»

27 января 2025 11:46  [94] Экономика

Первый апелляционный арбитражный суд отклонил жалобу нижегородского управления ФНС, которое добивалось наложения ареста на сумму в один миллиард рублей на расчетные счета ООО "Нижегородавтодор", крупной компании в сфере дорожного строительства.

Ранее сообщалось, что налоговая служба требует взыскания с "Нижегородавтодора" более 1,7 млрд рублей. Причиной претензий стало предполагаемое взаимодействие компании с ООО Фирма "Магистраль". По версии налоговиков, после привлечения "Магистрали" к налоговой ответственности, она перевела активы и бизнес-операции на "Нижегородавтодор", что стало основанием для предъявления требований к последнему.

Суд отказал налоговой службе в аресте средств, сославшись на риск нарушения баланса между частными и публичными интересами. По мнению суда, ограничение доступа к счетам могло бы препятствовать выполнению компанией своих обязательств. Кроме того, инспекция не предоставила достаточных доказательств, что "Нижегородавтодор" пытается скрыть или вывести свои финансовые активы.

В то же время суд оставил в силе запрет на отчуждение имущества компании, включающего земельные участки и около 300 единиц техники. Эти обеспечительные меры будут действовать до завершения судебного разбирательства по вопросу взаимозависимости с "Магистралью". Дальнейшее рассмотрение дела назначено на февраль.

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Теги:
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