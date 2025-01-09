"Нижний Новгород" прервал серию поражений, обыграв "Астану" в упорной борьбе Спорт

Фото: сайт БК "Пари Нижний Новгород"

Баскетбольный клуб "Нижний Новгород" одержал важную победу на домашнем паркете в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против казахстанской "Астаны". Игра завершилась со счетом 66:62 (16:16, 22:10, 13:17, 15:19) в пользу нижегородцев.

Ключевым игроком встречи у победителей стал Неманья Джуришич, набравший 23 очка. В составе "Астаны" наиболее результативным оказался Дэниэл Утоми, который принес своей команде 29 очков.

Эта победа позволила "Нижнему Новгороду" прервать серию из шести поражений подряд и подняться на шестую строчку турнирной таблицы лиги (12 побед и 15 поражений). В то же время "Астана" продолжила свое затяжное падение, увеличив безвыигрышную серию сезона до 27 матчей.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область будет развивать студенческий баскетбол.