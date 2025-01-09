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Происшествия

Водитель автобуса сбил 10-летнего ребенка на переходе в Кстове

27 января 2025 10:27  [82] Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства ДТП, которое произошло утром 27 января в Кстове. 

По предварительным данным, около 7:30 на перекрестке улиц Ступишино и Магистральной водитель автобуса ПАЗ, следовавшего по маршруту "село Безводное — Кстово", сбил 10-летнего ребенка.

Как сообщают в ГИБДД, водитель автобуса выполнял поворот на разрешающий сигнал светофора, но не уступил дорогу мальчику, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу, также на зеленый свет. 

В результате аварии ребенок был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи. Его состояние уточняется. 

На месте происшествия продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее МЧС показало фото с места массового ДТП в Сергачском округе.

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Теги:
ДТП Кстово
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