Водитель автобуса сбил 10-летнего ребенка на переходе в Кстове Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства ДТП, которое произошло утром 27 января в Кстове.

По предварительным данным, около 7:30 на перекрестке улиц Ступишино и Магистральной водитель автобуса ПАЗ, следовавшего по маршруту "село Безводное — Кстово", сбил 10-летнего ребенка.

Как сообщают в ГИБДД, водитель автобуса выполнял поворот на разрешающий сигнал светофора, но не уступил дорогу мальчику, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу, также на зеленый свет.

В результате аварии ребенок был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи. Его состояние уточняется.

На месте происшествия продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее МЧС показало фото с места массового ДТП в Сергачском округе.