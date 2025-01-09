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Спорт

Разработка проекта нового ФОКа на улице Родионова затянулась

27 января 2025 19:01  [150] Спорт

В Нижнем Новгороде затянулся процесс разработки проекта нового ФОКа, который планировалось возвести на улице Родионова рядом с ТРЦ "Фантастика".

Предполагалось, что документация по строительству ФОКа будет готова в ноябре прошлого года, но работа над проектом продолжается по сей день.

Горожане активно обсуждают строительство ФОКа в соцсетях. По первому комплексу сроки ясны и озвучены, а вопрос о строительстве второго пока находится в стадии проработки.

ФОК на Родионова появится на месте недостроенного здания, конструкции которого были снесены прошлой весной. Его возведёт ООО "Вторая Нижегородская инфраструктура спорта" в рамках концессионного соглашения с региональным правительством. Ранее стоимость проекта оценивалась в 1,3 млрд рублей. На эти цели из федерального и регионального бюджетов будет выделено 873,7 млн рублей.

Здание будет состоять из двух блоков: в одном из них планируется разместить ледовую арену, а в другом — универсальный спортивный зал. Бассейна в этом ФОКе не будет, как и в другом — на проспекте Кораблестроителей.

По данным горадминистрации, строительство начнётся после того, как проект пройдёт государственную экспертизу. Завершить работы планируется в 2026 году.

Ранее сообщалось, что демонтаж недостроенного ФОКа завершили на улице Родионова в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Строительство ФОК
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