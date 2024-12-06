Демонтаж недостроенного ФОКа завершили на улице Родионова в Нижнем Новгороде Спорт

Демонтаж недостроенного физкультурно-оздоровительного комплекса завершили на улице Родионова в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили представители министерства спорта региона, отвечая на вопросы подписчиков в соцсети "Вконтакте".

Нижегородка поинтересовалась у главы региона Глеба Никитина о сроках строительства ФОКа в микрорайоне "Верхние Печеры".

Представители министерства спорта Нижегородской области ответили, что 29 февраля 2024 года правительство региона заключило концессионное соглашение с ООО "Вторая Нижегородская инфраструктура спорта" для финансирования строительства и эксплуатации ФОКа у дома № 187 по улице Родионова.

"На данный момент на стройплощадке завершен демонтаж старых конструкций. Строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса запланировано на 2025-2026 годы", - пояснили в министерстве.

Напомним, строительство ФОКа на Родионова было начато в 2014 году, но из-за различных проблем сроки его завершения неоднократно сдвигались. В результате, в 2021 году застройщик был объявлен банкротом, а строительная готовность объекта составила всего 7% . Общая площадь здания ФОКа, который расположится недалеко от ТРЦ "Фантастика" вместо недостроя, составит порядка 7 тысяч кв.метров. Он будет состоять из двух блоков: в первом разместится универсальный спортивный зал с трибунами для зрителей, а во втором - крытый каток с искусственным льдом для учебно-тренировочных занятий хоккеем и фигурным катанием. Специалисты Минспорта также рассказали, что помимо строительства ФОКа на улице Родионова предусмотрено развитие инфраструктуры и в других частях микрорайона. Так, например, в качестве одного из вариантов на Германа Лопатина, 5 зарезервирован участок для будущего спортивного объекта.

В минспорта Нижегородской области добавили, что проработка решений по строительству этого будущего спорткомплекса находится на стадии обсуждения.

Напомним, ФОК на проспекте Кораблестроителей Нижнем Новгороде планируется построить в 2025 году, а спорткомплекс на улице Родионова - в 2026 году.