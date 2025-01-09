НГТУ показал архивное видео полета ректора Дмитриева над Нижним Новгородом

Пресс-служба НГТУ имени Р.Е. Алексеева поделилась архивным видео полета ректора вуза Сергея Дмитриева на самолете МиГ-29.
Полет был посвящен празднованию 100-летнего юбилея нижегородского политехнического института, которое отмечалось в 2017 году.
Истребитель МиГ-29, на борту которого находился ректор, разрабатывался с участием выпускников университета. В ролике видны территории НГТУ и реки Волги, открывающиеся из кабины самолета.
Ранее сообщалось, что нижегородский НОЦ и НГТУ будут участвовать в разработках путевой ж/д техники.
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