Нижегородцы поголовно жалуются на сильный гололед Общество

В этом январе жители Нижнего Новгорода столкнулись с проблемой гололёда, который регулярно образуется из-за резких перепадов температуры. Это вызывает неудобства и создаёт опасность для горожан.

Свои жалобы нижегородцы оставляют в комментариях на страницах городской администрации и в социальных сетях мэра Юрия Шалабаева. Жители требуют, чтобы тротуары регулярно обрабатывались специальными средствами для предупреждения образования льда.

"Куда пропала пескосоляная смесь с улиц нашего города? В любом дворе голый лëд! Примите меры", "Доброе утро, по брусчатке невозможно идти очень скользко, неужели коммунальщики этого не видят", - пишут, в частности, горожане мэрии.

Ранее сообщалось, что почти 500 нижегородцев получили травмы из-за гололеда с начала зимы.