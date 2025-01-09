Почти 500 нижегородцев получили травмы из-за гололеда с начала зимы Общество

С начала похолодания в Нижегородской области из-за гололёда пострадали 470 человек. Об этом pravda-nn.ru рассказали в региональном министерстве здравоохранения.

С 1 ноября 2024 года около 40 детей получили травмы на льду. После осмотра в травмпункте всех пострадавших направили в больницы для лечения.

Более 60 нижегородцев были госпитализированы из-за обморожения.

Стоит отметить, что с начала года в Нижегородской области наблюдаются резкие перепады температуры. После оттепели сразу же холодает, что приводит к образованию гололёда.

Ранее сообщалось, что снежная масса с крыши травмировала сотрудников банка в Нижнем Новгороде.