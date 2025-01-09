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Общество

Почти 500 нижегородцев получили травмы из-за гололеда с начала зимы

23 января 2025 17:45  [82] Общество

С начала похолодания в Нижегородской области из-за гололёда пострадали 470 человек. Об этом pravda-nn.ru рассказали в региональном министерстве здравоохранения.

С 1 ноября 2024 года около 40 детей получили травмы на льду. После осмотра в травмпункте всех пострадавших направили в больницы для лечения.

Более 60 нижегородцев были госпитализированы из-за обморожения.

Стоит отметить, что с начала года в Нижегородской области наблюдаются резкие перепады температуры. После оттепели сразу же холодает, что приводит к образованию гололёда.

Ранее сообщалось, что снежная масса с крыши травмировала сотрудников банка в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Здоровье Погода Травма
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