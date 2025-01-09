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Происшествия

Экс-директора учреждения культуры осудят за подлог в Нижегородской области

27 января 2025 15:06  [63] Происшествия

Фото: пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области

В Краснобаковском районе завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора учреждения культуры. Её обвиняют в шести эпизодах превышения должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и двух эпизодах служебного подлога (ч. 1 ст. 292 УК РФ).  

Как установило следствие, в 2022–2023 годах обвиняемая, используя своё служебное положение, неоднократно инициировала начисление завышенных премий подчинённым сотрудникам. Эти средства впоследствии переводились на её личный счёт. Общая сумма незаконно полученных денежных средств превысила 600 тысяч рублей.  

Кроме того, обвиняемая фиктивно трудоустроила двух знакомых на должности библиотекарей. Эти сотрудники фактически не исполняли свои обязанности, однако женщина вносила ложные данные в табели рабочего времени, которые затем передавались в бухгалтерию. На основании подложных документов им начислялась заработная плата и премии.  

Нарушения были выявлены следователями СК России совместно с сотрудниками УФСБ и ГУ МВД по Нижегородской области. Обвиняемая полностью признала свою вину.  

В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что директора управляющей компании осудят за падение тренажера на ребенка в Кстове.

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Теги:
Следственное управление Суд
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